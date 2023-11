Normandie. Les super-pouvoirs de l'océan : le Chene soutenu par l'émission de France 2

Etre à la fois téléspectateur et acteur : c'est ce que propose France 2 aux citoyens, mardi 28 novembre, à travers une émission spéciale intitulée Les super-pouvoirs de l'océan. Ce rendez-vous, présenté par les journalistes Léa Salamé et Hugo Clément, prend la forme d'un grand appel aux dons pour la protection de la mer, des littoraux et des espèces qui y vivent.

L'émission Les supers-pouvoirs de l'océan va permettre de recueillir des dons pour des projets en lien avec la protection des mers. - France TV

Pour aider les jeunes phoques

Les téléspectateurs pourront tester leurs connaissances sur l'océan mais aussi faire des dons pour financer neuf projets, sélectionnés par l'ONG France Nature Environnement. Ainsi, l'association Chene, basée à Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime, sera mise en valeur, notamment pour ses actions en faveur des phoques. Elle a en effet recueilli et relâché dans la nature plus de 200 jeunes phoques, depuis les années 2000. Son travail auprès des espèces sauvages, à travers notamment son centre de sauvegarde, a récemment été récompensé par la reconnaissance d'utilité publique accordée par l'Etat.

Durant l'émission, il sera possible de faire des dons via fne.org ou par SMS en envoyant FNE5, FNE10 ou FNE20 au 92312 (pour un don de 5, 10 ou 20€). Ces dons donnent droit à une réduction d'impôt égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20 % des revenus imposables. Une précédente émission consacrée aux arbres avait permis de recueillir deux millions d'euros.

La soirée sera ponctuée de reportages à l'occasion desquels des personnalités de France Télévisions accompagneront des scientifiques et protecteurs de l'océan sur le terrain. On y verra notamment François Sarano, spécialiste des cachalots, bien connu à la Cité de la Mer de Cherbourg.

Pratique. Les super-pouvoirs de l'océan, mardi 28 novembre à 21h10, en direct sur France 2.