Seine-Maritime. Pogo, bébé phoque relâché par l'association Chene, repéré dans l'estuaire de la Seine

Dernièrement, Pogo a donné de ses nouvelles. Le jeune phoque veau-marin relâché en septembre dernier à Fécamp, par l'association Chene d'Allouville-Bellefosse, a été revu en apparente bonne santé dans la Réserve naturelle de l'estuaire de la Seine.

Pogo, en piscine, pendant sa convalescence au centre de soin du Chene. - Maison de l'estuaire

La Maison de l'Estuaire a réalisé une sortie en mer en mars. Les agents ont observé 29 phoques veaux-marins et 14 phoques gris. Parmi les phoques veaux-marins, deux étaient munis d'une bague au niveau de l'une des pattes arrière, indiquant des animaux généralement pris en charge par un centre de sauvegarde de la faune sauvage. Il s'est avéré que l'un d'eux a bien été pris en charge par l'association Chene en 2022. Il s'agit de Pogo, jeune phoque mâle arrivé au centre de soin le 15 juillet 2022, après avoir été pris en charge au Crotoy (Somme) alors qu'il était blessé et affaibli. Après une période de convalescence de deux mois et demi, il avait été remis en liberté à Fécamp le 20 septembre 2022.

Ce type d'information n'est pas un cas isolé, puisque depuis le début du suivi régulier mené dans l'estuaire, en 2019, cinq autres phoques ayant séjourné en centre de sauvegarde ont été observés plus ou moins fréquemment dans l'estuaire de la Seine.