[Reportage] Estuaire de la Seine. Cétacés, oiseaux, phoques... Ces animaux chez qui l'on vit

Bottes aux pieds, longue-vue sur le dos, Faustine Simon se faufile habilement entre les hauts végétaux. Pour cette chargée de mission sur la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, c'est jour de comptage des oiseaux. À une centaine de mètres du bord du fleuve, elle s'installe. À l'ouest, on aperçoit les portiques géants de Port 2000, au Havre. À l'est, le pont de Normandie. En face, Honfleur. Une nuée d'oiseaux s'envolent : "des bécasseaux variables", éclaire Faustine, qui reporte sur un petit carnet le nombre estimé d'individus. Un peu plus loin, les huîtriers pies taquinent les vers avec des courlis cendrés aux longs becs. Eux aussi seront comptabilisés sur le papier.

Un vol de bécasseaux, compté d'un coup d'œil par les chargés de mission de la réserve. - Michel Creze

"Nous renouvelons ce type de comptage tous les mois, simultanément sur plusieurs secteurs, pour avoir une idée la plus exhaustive possible des populations d'oiseaux", détaille la spécialiste. Un travail entamé par le Groupe ornithologique normand avant la création de la réserve, en 1997. "Avoir des données sur le temps long permet d'évaluer si des espèces sont en augmentation ou diminuent et, au besoin, d'alerter, d'élaborer des hypothèses voire des leviers d'action pour les préserver." Présent par milliers auparavant, le bécasseau arrive péniblement à quelques centaines d'individus aujourd'hui. A contrario, le héron garde-bœufs, qui hiverne habituellement en Camargue, semble se plaire dans la réserve. "On en recensait autrefois quatre ou cinq en hiver. Désormais, c'est plutôt 400 ou 500 !" Conséquence du changement climatique ? C'est une hypothèse. "Le fait de l'observer chez nous, avec des hivers moins rigoureux, laisse penser que, la température se réchauffant, il est beaucoup plus présent." Les chiffres sont aussi comparés à d'autres échelles : région, France, Europe voire au-delà. "Cela permet de savoir si nous sommes les seuls à voir une population évoluer ou si c'est mondial. Certains oiseaux des roselières se portent très bien chez nous, mais sont rares ailleurs en France", rappelle Faustine Simon.

Le héron garde-boeufs semble bien se plaire dans la réserve. - Michel Creze

"Un réacteur biologique"

Avec ses 8 500 hectares, dont 4 500 marins, la réserve est "un réacteur biologique très important", pointe son collègue Thomas Lecarpentier, en charge du suivi des poissons et mammifères marins. "Elle concentre 80 % des espèces que l'on trouve sur l'ensemble de l'estuaire de la Seine jusqu'à Poses (Eure)." Un milieu cloisonné par les endiguements, les extensions portuaires. "Prédire comment va réagir la nature à ces aménagements est toujours très compliqué. L'estuaire subit tout cela au fur et à mesure, sur du long terme, c'est ce que l'on appelle les effets cumulés", poursuit le chargé de mission. Si les phoques semblent apprécier de trouver des reposoirs (lire ci-dessous), le comblement de l'estuaire risque d'amenuiser la ressource utile aux oiseaux migrateurs, aux poissons marins juvéniles qui viennent y grossir avant de repartir en mer. Concilier les changements climatiques à venir dans cet estuaire très anthropisé sera le plus gros défi, dans les prochaines décennies.

