Seine-Maritime. Devenez parrain pour sauver un bébé phoque

L'association CHENE d'Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) lance comme tous les ans son opération de parrainage de ses bébés phoques. Chaque été, le centre de sauvegarde pour la faune sauvage récupère une dizaine de bébés phoques veau-marins retrouvés échoués sur les plages (essentiellement en baies du Mont-Saint-Michel et de Somme).

Le plus souvent, la mère, dérangée par l'homme, abandonne ses petits. Les bébés sont alors incapables de se nourrir seuls. Actuellement, l'association s'occupe de neuf petits phoques. Elle va s'en occuper trois à quatre mois avant de les relâcher. À son arrivée au centre, le bébé phoque pèse une dizaine de kilos et en repartant, il en fait 40. Il faut le nourrir quatre fois par jour (deux kilos de harengs par jour). Tout cela a un coût : 2 500 euros par phoque. C'est pourquoi le CHENE propose des parrainages. Le parrain bénéficiera d'une déduction d'impôts, de bulletins pour suivre l'évolution de son filleul et sera invité en VIP au relâché du filleul en milieu naturel.