Calvados. Triste fin pour le béluga, l'animal a dû être euthanasié

Suite et fin du feuilleton pour le béluga perdu, depuis plus d'une semaine dans la Seine, plus précisément à Saint-Pierre-la-Garenne dans l'Eure. Sorti du fleuve mercredi 10 août au matin, vers 4 heures, il a été transporté vers le port de Ouistreham dans le Calvados. L'animal est mort pendant son transport. "En cours de voyage, les vétérinaires ont constaté une dégradation de son état et notamment de ses activités respiratoires et on a constaté à l'instant que l'animal ventilait insuffisamment. La souffrance était évidente pour cet animal et nous avons décidé qu'il n'était pas pertinent de le relâcher et nous avons procédé à son euthanasie", explique Florence Ollivet Courtois, vétérinaire des pompiers de l'Essonne. Son état de santé était déjà préoccupant.

#Beluga

Malgré une opération inédite de sauvetage du #beluga, nous avons la tristesse de vous annoncer le décès du cétacé.

Mme Ollivet Courtois, vétérinaire du @sdis91 vous explique ⬇️ pic.twitter.com/5Mb8s5BZPc — Préfet du Calvados (@Prefet14) August 10, 2022

Arrivé en milieu de matinée dans le Calvados, c'est une fois au Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) que le constat de son état a été fait. La décision de l'euthanasier a été prise de manière collégiale par les vétérinaires. Une autopsie aura lieu au laboratoire Pelagis, en Charente-Maritime.

Sea Shepherd, qui a suivi l'animal depuis le début, se dit dans un tweet "effondrés de cette issue tragique", mais qu'il savait "fort probable".