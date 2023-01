Étretat. Le phoque gris en détresse finalement pris en charge au Chene

À ce stade, impossible de savoir s'il pourra être tiré d'affaire. Mais le phoque gris échoué sur les galets d'Étretat va finalement être acheminé, mardi 31 janvier, au centre de sauvegarde de la faune sauvage, le Chene, basé à Allouville-Bellefosse.

"On a remué ciel et terre"

L'animal, bagué aux Pays-Bas et âgé d'environ neuf ans, selon le Chene, a été repéré lundi 30 janvier par Shaï Mallet, habitante d'Etretat et par ailleurs co-présidente de l'association Etretat Demain, qui milite pour un tourisme plus durable dans la cité balnéaire. "Je l'ai aperçu une première fois dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1 heure du matin. Le lendemain, il avait été déplacé par la marée et paraissait très mal en point, les yeux fermés. Alors on a remué ciel et terre pour le sauver", raconte l'Étretataise. Des habitants sont donc restés veiller sur l'animal jusqu'à 2 heures du matin, sur la plage, rejoints dans la nuit par un soigneur de l'ONG Sea Shepherd, déjà mobilisée l'été dernier pour le beluga égaré dans la Seine. "Nous l'avons couvert, remonté pour éviter qu'il soit emporté par la marée."

Phoque en détresse plage d'Etretat : Nous avons installé un périmètre de sécurité autour du phoque. Sa température baisse donc nous avons placé des bouteilles d'eau chaude pour éviter qu'il ne se refroidisse trop. On essaye de se procurer en urgence de vraies bouillottes.

Un phoque adulte

Dans un premier temps, le Chene avait indiqué ne pas être en capacité de recevoir l'animal, dont les chances de survie apparaissaient minces. "Ce n'est pas de la mauvaise volonté de notre part, affirme Alain Beaufils, directeur de l'association. Mais les phoques gris adultes sont des animaux puissants, qui pèsent jusqu'à 300 kg et peuvent être dangereux pour nos soigneurs." Un accident grave est déjà arrivé par le passé, un soigneur ayant été mordu par un phoque adulte qui est mort quelques jours après. "Nous n'accueillons pas non plus de cerf adulte, pour la même raison", explique le directeur à Tendance Ouest.

Un centre situé dans le Morbihan avait accepté de prendre l'animal en charge. "Mais au moment de charger le phoque dans le véhicule de Sea Shepherd, avec l'aide d'habitants d'Étretat, la gendarmerie nous a signifié qu'il fallait attendre", poursuit Shaï Mallet. Des agents de l'Office français de la biodiversité, saisie du sujet dans l'après-midi, sont arrivés sur place. Ils ont finalement accompagné l'animal jusqu'au Chene, association agréée pour accueillir des phoques.

À son arrivée, le phoque devait être mis au repos puis ausculté par une vétérinaire spécialisée de l'association.

"On espère qu'il va survivre", conclut Shaï Mallet.