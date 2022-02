Seine-Maritime. Des bébés phoques retournent à la mer

L'association CHENE d'Allouville-Bellefosse a relâché en octobre cinq bébés phoques. Tous les ans, le Centre de Sauvegarde de l'association CHENE reçoit des bébés phoques veaux marins retrouvés en détresse sur toute la côte normande, picarde et bretonne. Ces jeunes animaux sauvages ont été séparés de leur mère à cause d'un dérangement humain.

Capucine, Lavande, Hibiscus et Coquelicot ont retrouvé leur liberté cette semaine.

Des colonies de plus en plus importantes

Les colonies de phoques veaux marins et gris sont de plus en plus importantes en Normandie et en Picardie. Malgré les nombreuses communications des associations environnementales, la distanciation de 300 mètres n'est pas respectée. La plupart du temps et uniquement pour une photo, des personnes s'approchent trop près des mères avec leur petit. Leur prise en charge est donc nécessaire afin de les relâcher dans leur milieu naturel dès qu'ils sont prêts.

À leur arrivée, les phoques veaux marins (qui ont souvent encore le cordon ombilical) sont installés en quarantaine où ils sont diagnostiqués : température, état de santé global, potentielles blessures. Il faut trois à quatre mois à l'association avant de les relâcher dans leur milieu naturel. Samedi 31 octobre, c'est Capucine et Lavande qui sont parties. Deux jours avant, c'était Hibiscus et Coquelicot et la semaine précédente : Lila.