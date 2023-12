Tapisserie de Bayeux. Une reproduction photographique vendue par le batteur des Stones

A première vue, difficile de faire un lien entre Charlie Watts et la tapisserie de Bayeux. Et pourtant : la ville du Calvados vient d'acquérir, aux enchères, une reproduction de la célèbre broderie, qui appartenait jusqu'ici au batteur des Rolling Stones.

Ce tirage rarissime a été réalisé à la fin du XIXe siècle, à partir de plaques de verre datant de la toute première campagne photographique réalisée sur la tapisserie de Bayeux, en 1872. Ces 180 plaques de verre sont aujourd'hui précieusement conservées au Victoria and Albert Museum de Londres, l'institution à l'origine des images, initiées par son tout premier directeur, Sir Henry Cole. "Cette campagne photographique était une vraie révolution : il s'agit du plus long panorama photo de l'époque" souligne Clémentine Paquier-Berthelot, responsable des développements numériques et documentaires pour les musées de Bayeux.

Clémentine Paquier-Berthelot Impossible de lire le son.

La tapisserie telle qu'elle était il y a 150 ans

"C'est exceptionnel, car c'est la première fois que l'on peut voir l'état de la broderie et de la toile de lin tels qu'ils étaient il y a 150 ans" poursuit la spécialiste. Le Victoria and Albert Museum et le musée bayeusain ont signé une convention de partenariat dans le but de valoriser cette campagne photographique de 1872. La numérisation des plaques de verre est en cours. Un aperçu de ce travail a pu être présenté, vendredi 1er décembre, à une délégation de la Région Normandie en visite à Londres, dans le cadre des préparatifs du millénaire de la naissance de Guillaume Le Conquérant.

Les plaques de verre sont en cours de numérisation.

"L'idée est d'utiliser ces numérisations, avec d'autres sources, pour valoriser la tapisserie quand elle ne pourra pas être visible du public" poursuit Clémentine Paquier-Berthelot. Le musée sera en effet fermé de 2025 à 2027, pour être rénové. "Une exposition immersive permettra de projeter ces images sur de grands écrans et de plonger littéralement dans l'œuvre pour redécouvrir son état ancien, son état actuel, et se projeter vers l'avenir".

Quel rapport avec les Rolling Stones ? Impossible de lire le son.

Symbole de cette collaboration déjà active entre les deux institutions, les équipes du musée britannique se sont assurées pour le musée bayeusain de la parfaite conservation du tirage, sous forme de rouleau, appartenant à Charlie Watts, à l'occasion des enchères chez Christie's. L'œuvre a été adjugée à 16 000 livres (environ 18 000 euros).