Manche. L'épicerie du bourg rouvre ses portes : le soulagement dans cette commune

Le soulagement à Bricquebec. L'épicerie du bourg a rouvert ses portes, samedi 27 avril, sous le nom de Vivéco. La supérette était fermée depuis octobre 2023.

Une opportunité saisie

Quand il avait appris la nouvelle de la fermeture, Alexandre Levallois, âgé de 39 ans, avait tout de suite été intéressé pour reprendre ce commerce, lui qui travaillait à ce moment-là dans la grande distribution chez Super U à Bricquebec, avec qui il garde d'excellentes relations. Le commerçant a donc saisi une opportunité pour se lancer, à la grande joie des habitants et des commerçants. Son projet de reprise a été soutenu par la municipalité. Dans son épicerie, le gérant propose toutes sortes de produits avec, notamment, des fruits et des légumes frais. Une inauguration du commerce a eu lieu vendredi 24 mai.

Reportage Impossible de lire le son.

Le parcours d'Alexandre Levallois

Alexandre Levallois a eu plusieurs vies avant de devenir le gérant de la supérette Vivéco. Titulaire d'un DUT de commerce puis d'un BTS agricole, le trentenaire avait travaillé auparavant pendant une quinzaine d'années dans des exploitations agricoles. Il s'est ensuite dirigé vers la grande distribution. En parallèle, il occupait aussi de 2021 à début d'année 2024 les fonctions de correspondant de presse pour La Manche Libre. Une belle occasion pour rencontrer des élus, des représentants d'associations et des commerçants.

Pratique. Ouvert du mercredi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 20h, le dimanche de 9h à 13h, et le lundi de 8h à 13h et de 15h à 20h. Tél. 02 14 14 34 04.