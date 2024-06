Saint-Vaast-la-Hougue. Un restaurant ouvre un distributeur de repas faits maison

Le concept est original et unique dans le Nord-Cotentin ! Arnaud Féron, gérant du restaurant Le Panoramique à La Pernelle, se développe en ouvrant un distributeur automatique de repas dans les anciens locaux de l'Office de tourisme de Saint-Vaast-la-Hougue. Celui-ci s'appelle "Les petits plats d'Arnaud by Le Panoramique" et fonctionne depuis mi-mai.

Des plats 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

L'objectif pour le gérant était de répondre à une demande des clients et d'augmenter la capacité de restauration à Saint-Vaast-la-Hougue en proposant 24 heures sur 24 et sept jours sur sept des plats cuisinés. "Nous sommes sur un port de plaisance et de pêche, et j'ai pensé aussi à toutes ces personnes qui rentrent à n'importe quelle heure, que ce soit le jour et la nuit, pour leur proposer des plats faits maison à toute heure réalisés avec des produits de qualité et à petits prix."

L'entrée du distributeur.

Le distributeur se compose de 70 emplacements. Pour obtenir un plat, il suffit de se rendre directement sur place ou réserver en ligne pour le récupérer ensuite. "Nous avons aussi bien une cuisine gastronomique qu'une cuisine street food (burgers, tapas…)", ajoute le restaurateur. Sur la carte, différente tous les 10 jours et réalisée par les chefs cuisiniers du Panoramique, trois à quatre plats "Street food", et des plats plus gastronomiques avec poisson et viande. "Nous proposons aussi du foie gras, des soupes de poisson et des desserts." Le concept fonctionne et séduit : "Beaucoup de clients viennent régulièrement prendre des petits plats surtout le soir quand on a la 'flemme' de se faire à manger par exemple, c'est pratique, rapide et efficace."

Arnaud Féron est le gérant du restaurant Le Panoramique à La Pernelle.

Pratique. 1, place du Général de Gaulle à Saint-Vaast-la-Hougue. Tel : 02 33 54 11 81. Site : lespetitsplatsdarnaud.fr.