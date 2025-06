Petit-Couronne. Archifête : le premier rendez-vous des arts de rue de l'été !

Evénement populaire et familial, l'Archifête qui se déroule dans les jardins aquatiques de la ville de Petit-Couronne propose neuf spectacles tout au long du week-end du 21 et 22 juin.

La fête en continu

"Pour laisser à chacun la possibilité de voir l'intégralité de la programmation, les spectacles sont joués les uns après les autres. Pour la plupart plusieurs représentations sont prévues", explique Dominique Jourdan, directeur artistique de l'Archifête et programmateur de l'événement. Il y a aussi des animations en continu comme les jeux en bois et le manège à propulsion parentale. "Ce festival offre un moment de pur divertissement aux habitants de la ville. On y présente des spectacles qui ont déjà fait leurs preuves."

Un best-of

Pour définir la programmation, Dominique Jourdan fait sa sélection aux plus gros festivals des arts de la rue : Aurillac, Châlons, Vieux-Condé ou encore Granville. Parmi les compagnies, des habituées comme Les frères Jacquard, qui viendront présenter Ze Bestoufle, un concert humoristique décalé qui revisite des tubes pop rock. "Ils assureront l'animation de la soirée du samedi dans le théâtre de verdure, la musique devait naturellement être de la fête pour la Fête de la musique !" Le festival prône la diversité. De nombreuses disciplines seront représentées : magie en close-up, fanfare, acrobatie, marionnettes géantes, danse et théâtre… "La plupart des spectacles sont pluridisciplinaires, souligne Dominique, comme Hune de la compagnie Paon dans le ciment qui mêle théâtre et danse : un spectacle très visuel, à la fois drôle, élégant et acrobatique."

Pratique. les 21 et 22 juin. Jardins aquatiques de Petit-Couronne. Gratuit. ville-petit-couronne.fr.