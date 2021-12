Ambiance festive, et convivale, ce weekend à Saint Jean Le Blanc dans le Calvados. Les 26, 27 et 28 Août, le collectif du Passeur vous embarquera dans l'ambiance des arts du théâtre et de la musique au festival des 24 heures de la Marguerite.



L'objectif pour l'association ? Dynamiser, et vitaliser nos campagnes.



Ecoutez Pierre et Coline, membres du collectif des passeurs, à l'origine du festival :







Les 24 heures de la Marguerite - Pierre et Coline du collectif du Passeur Impossible de lire le son.

Cette année, le collectif a décidé de travailler autour du thème : « les racines ».





© 24hdelamarguerite.com - 1ère édition



Visitez le site 24hdelamarguerite.com/ pour plus d'info !