Bayeux. Calvados : 7ème édition du festival de théâtre amateur du Bessin

Véritable moment de partage, de rencontres, de découvertes et d'expressions artistiques avec des troupes venant de toute la France. Au programme des pièces de théâtre, tout public et scolaires, du théâtre de poche et une pièce professionnelle en partenariat avec la ville de Bayeux, des formations et master-class ainsi que d'autres formes d'expressions artistiques en lien avec le théâtre.

Une place spécifique est donnée cette année pour les plus jeunes et pour la découverte du théâtre (séance d'initiation).

Le festival se tient dans plusieurs salles de Bayeux (Halle aux Grains, Auditorium, Salle Toulouse-Lautrec).

Plus d'informations sur theabayeux.canalblog.com

Écoutez, Frédéric Cardon-Dubois, Président de l'Atelier-Théâtre de Bayeux (ATB).