Granville. Dans l'intercommunalité de Granville, on réemploie les jeux de plage

L'idée a germé l'année dernière dans la tête des équipes de l'association Tri-Marrant, spécialisée dans le réemploi. Pour éviter aux familles d'acheter des jeux de plage qui serviront peu, et limiter les abandons de ces jeux sur les plages, une initiative a été proposée : les bacs à jeux.

Le concept est simple : "C'est comme une boîte à livres, mais pour les jeux de plage. On peut déposer des jeux qui ne nous serviront plus et on peut aussi en emprunter pour les utiliser" explique Fabienne Bainée, directrice de Tri-Marrant. La ville de Saint-Pair-sur-Mer a testé ce dispositif en 2024 en proposant un bac à jeux sur la plage de Kairon.

De nouveaux bacs à jeux installés cette année

Le succès de l'opération a poussé Tri-Marrant à travailler avec Granville Terre et Mer pour proposer plus de bacs à jeux. Au total, ce sont neuf bacs qui ont été installés : quatre à Granville sur les plages du Plat Gousset, d'Hacqueville, du Fourneau et de Port-Marie à Chausey, deux à Jullouville, l'un près du casino et l'autre à l'angle des avenues de Scissy et de Tombelaine. On en retrouve également deux à Saint-Pair-sur-Mer sur la plage de Kairon et celle du Casino, ainsi qu'un autre à Bréhal, sur la plage de Saint-Martin-de-Bréhal.

Une initiative basée sur le partage

Fabienne Bainée explique l'initiative Impossible de lire le son.

Ces bacs à jeux sont placé sous le signe du partage, bien que certaines règles aient été établies, notamment celles de ne pas y déposer de jeux d'eau ou de jouet en métal. En ce qui concerne la gestion des jeux, c'est assez libre. L'association Tri-Marrant vérifie fréquemment qu'il en reste bien dans chaque bac. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces bacs servent à emprunter des jeux, et que ses jeux puissent servir à plusieurs enfants. Mais les membres du projet le précisent : "On ne sanctionnera pas un enfant qui décide de ramener un jeu chez lui". Ils servent aussi à débarrasser ou désencombrer les garages et coffres de voiture, tout en faisant un geste pour limiter la consommation de masse.