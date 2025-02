Le Havre. Un contrat de jumelage a été signé avec la ville de Da Nang au Vietnam pour établir de nouvelles collaborations

Lundi 3 février, le conseil municipal du Havre a acté le jumelage avec la ville de Da Nang au Vietnam. Da Nang rejoint les villes avec lesquelles Le Havre a un jumelage actif, aux côtés de Dalian (Chine, depuis 1985), Tampa (Etats-Unis, depuis 1992) et Magdebourg (Allemagne, depuis 2011).

Renforcer une coopération déjà engagée

Ce jumelage vise à favoriser l'amitié entre les habitants des deux villes, en renforçant les échanges et coopérations culturels, sociaux et économiques. Ce rapprochement est une nouvelle étape du partenariat entrepris en 2022. Le Havre et Da Nang coopèrent déjà dans plusieurs domaines stratégiques comme le développement portuaire et logistique, la transition écologique, l'innovation numérique ou les technologies de l'information. Les échanges académiques entre leurs universités et la mobilité étudiante sont également des axes majeurs de cette collaboration.

Avec cet accord, les deux villes souhaitent également développer leurs liens touristiques et culturels à travers des événements et des actions communes.

Des relations avec le Vietnam

Le Havre entretient des liens avec d'autres régions du Vietnam. Deux voiliers-cargos de la société TOWT ont été commandés aux chantiers navals Piriou, dont le second a été entièrement construit au Vietnam et Seafrigo a renforcé sa présence en ouvrant un nouveau bureau à Hô Chi Minh-Ville en septembre 2024.

Ces collaborations illustrent l'implication croissante des acteurs havrais dans le développement des échanges avec le Vietnam et ce jumelage ouvrira de nouvelles opportunités de collaboration, notamment avec le port.