Le Havre. Une délégation en Russie

Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre, veut relancer le jumelage entre sa ville et Saint-Pétersbourg (Russie). Ce jumelage est ancien. Un premier protocole a été signé en 1967. En 1996, Antoine Rufenacht, le maire de l'époque, s'était rendu à Saint-Pétersbourg et avait été reçu par Vladimir Poutine, premier adjoint au maire de la ville. Plus récemment, le 26 juin 2019, Édouard Philippe, le Premier ministre, recevait son homologue russe Dimitri Medvedev au Havre. À cette occasion, Jean-Baptiste Gastinne a proposé à la délégation pétersbourgeoise de relancer le jumelage. Proposition acceptée : l'ambassadeur de Russie en France et le gouverneur de Saint-Pétersbourg ont lancé une invitation. La délégation havraise sera en Russie du jeudi 28 au vendredi 29 novembre, pour renouer des liens et relancer les échanges dans les domaines économiques, portuaires, universitaires, culturels et sportifs.

