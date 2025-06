Football. Le Havrais Vikash Dhorasoo devient entraîneur adjoint en National

Une nouvelle aventure parisienne se profile pour le Havrais Vikash Dhorasoo, ancien milieu de terrain de l'équipe de France. Après Le Blanc-Mesnil, où il était chargé des U16 et U17, le voilà entraîneur adjoint au Paris 13 Atletico. Son arrivée a été annoncée par le club de National mercredi 25 juin.

Comme à la maison au stade Pelé

"J'habite dans le Xe arrondissement de Pairs, j'ai joué au PSG, le Paris 13 Atletico m'intriguait et m'intéressait vraiment, indique Vikash Dhorasoo dans un communiqué, je suis un jeune entraîneur et je vais pouvoir continuer à apprendre. Je viens moi aussi d'un quartier populaire du Havre, donc quand je vois le stade Pelé, je m'y sens bien."

Au Paris 13 Atletico, Vikash Dhorasoo sera l'adjoint de Maxence Flachez, qu'il connaît pour l'avoir affronté en Ligue 1 en tant que joueur. Encore en apprentissage en tant que coach, il apportera toutefois son expérience du très haut niveau au club parisien.

Originaire du quartier de Caucriauville, formé au HAC, Vikash Dhorasoo qui a joué également à Lyon, Bordeaux ou au Milan AC passe en ce moment son DES (Diplôme d'Etat supérieur), un diplôme d'entraîneur.