Football (Ligue 1). Du Milan AC au HAC : Fodé Ballo-Touré s'engage jusqu'à la fin de saison

Malgré les difficultés financières auxquelles le club est confronté, le mercato d'hiver se révèle assez animé au Havre Athletic Club. Il enregistre une troisième recrue en la personne du latéral gauche Fodé Ballo-Touré, qui vient de résilier son contrat avec le Milan AC.

Passé par Lille et Monaco

Une occasion pour cet international sénégalais - vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 aux côtés d'un certain Edouard Mendy - de se relancer en Ligue 1, un championnat qu'il connaît bien. Formé au Paris Saint-Germain, le joueur de 28 ans est passé par Lille (47 matches) et Monaco (74 matches) avant de rejoindre l'Italie, où son club a été sacré champion en 2022. Après 26 matches avec Milan, l'ex attaquant, "reconverti latéral ou piston, rapide et puissant", précise le HAC, avait été prêté à Fulham (Premier League anglaise) la saison dernière.

Il s'engage pour six mois avec Le Havre, soit jusqu'à la fin de la saison. De quoi renforcer le poste de latéral gauche où Yanis Zouaoui est aujourd'hui le seul titulaire, après le départ de Chris Opéri à Istanbul.

Le marché des transferts reste ouvert jusqu'au lundi 3 février à 23h.