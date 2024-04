En questions. "Un nouveau saut au Viaduc de la Souleuvre : un saut pendulaire"

Mickaël Mulot est le directeur du Skypark Normandie, au Viaduc de la Souleuvre. Il ouvre Skyrope, une nouvelle activité.

Pouvez-vous nous présenter

cette nouvelle activité ?

"C'est un nouveau saut au niveau du Viaduc de la Souleuvre : un saut pendulaire. Il est sur la première pile, et on a aménagé une nouvelle structure de départ. On saute à 30/35m de hauteur, en diagonale entre la pile une et la pile deux, la sensation est très libre et très légère. Le cadre s'y prête, tout est réuni pour passer un bon moment."

Pouvez-vous nous décrire les sensations qu'on ressent ?

"Pour l'avoir essayé, ça envoie bien ! Les amateurs de saut à l'élastique, et même les autres, vont vraiment l'apprécier. On a une sensation de chute au départ qui est très agréable, puis l'impression de tomber sur la cime des arbres et on est vite rattrapé par les cordes, et propulsé vers la vallée avec tous les spectateurs en bas… c'est super !"

Quand ouvrira-t-elle ?

"On va peaufiner les derniers détails, notamment les différentes possibilités de sauts, par exemple en courant ou en salto, et la formation des encadrants de l'activité. Le lancement officiel se fera fin mai, le 25 je pense."

Qu'envisagez-vous pour l'avenir ?

"D'abord, on va investir 1,2 million sur la passerelle d'entrée, pour un musée sur l'historique du site car c'est un site fabuleux et chargé d'histoire. On a aussi des discussions avec Paris mais ça reste à voir, rien n'est encore fait pour le moment. Peut-être envisager un saut depuis la Tour Eiffel avec Alan John Hackett (le fondateur du parc)… mais cette fois-ci autorisé !"