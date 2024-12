Près de Rouen. Suraccident sur l'A13 : quatre voitures impliquées, quatre blessés à l'hôpital

Un accrochage entre quatre voitures a eu lieu mardi 3 décembre vers 17h40 sur l'A13 au niveau de Tourville-La-Rivière près de Rouen. Un suraccident s'était produit "150m en amont du premier, ajoutant un véhicule de tourisme et un utilitaire en plus", soit quatre véhicules impliqués précisent les pompiers d'abord appelés pour une collision entre trois voitures.

16 pompiers mobilisés

L'accident a fait quatre blessés légers : une femme et trois hommes âgés respectivement de 43, 29, 28 et 24 ans. Tous ont été transportés vers les centres hospitaliers d'Elbeuf et de Rouen. Trois autres personnes impliquées dans l'accident sont sorties indemnes. L'axe a été coupé sur les deux voies de circulation, le temps de l'enlèvement des véhicules. En tout, 16 pompiers sont intervenus sur place accompagnés de 6 engins.