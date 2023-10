Université de Caen. Ce chercheur du laboratoire Comete décoré par la Nasa

Thomas Pesquet n'est pas le seul Normand à briller pour ses recherches spatiales ! Gilles Clément, chercheur à l'université de Caen depuis 2021, vient d'être récompensé par la plus prestigieuse des agences spatiales. Ce mardi 3 octobre, la Nasa lui a remis son Silver Snoopy Award. L'astronaute Raja Chari et Vanessa Wyche, directrice du Centre spatial Lyndon B. Johnson à Houston, étaient présents pour l'occasion.

Le laboratoire Comete, où travaille Gilles Clément, évoque "sa contribution à la sécurité et au succès des missions". Ce dernier est un "spécialiste des astronautes et de l'effet de l'apesanteur sur le corps humain", précisait l'université lors de son arrivée. Gilles Clément a d'ailleurs étudié Thomas Pesquet lorsqu'il était dans l'espace. À Caen, il travaille sur "les effets de la gravité et de l'apesanteur sur le corps humain, en particulier la gravité de la planète Mars, pour ainsi préparer les astronautes aux très longs voyages vers mars d'ici 2030".