[Photos + vidéo] Calvados. Trois véhicules de pompiers dernier cri pour lutter contre les brasiers géants

"Il y a eu un avant et un après l'été 2022", explique le colonel Christophe Auvray, à l'occasion de la présentation des trois nouveaux engins de lutte contre les feux d'espaces naturels du Sdis 14 (Service départemental d'incendie et de secours du Calvados). Durant l'été 2022, le département a connu de nombreux brasiers, c'est pourquoi la flotte a été renforcée et modernisée. Les véhicules sont arrivés jeudi 27 juin, pour des entraînements dans la carrière de pierre de Rainville.

Un fleuron contre les incendies géants

Ces nouveaux camions sont autonomes, les professionnels peuvent partir combattre les feux avec sans besoin de raccord à une pompe, car ils transportent 10 000 litres d'eau dans leur citerne. Désormais les pompiers peuvent aller au plus près du brasier : l'engin dispose d'un système d'autoprotection. Ils peuvent enclencher un nouveau mécanisme, qui inonde toute la carrosserie du camion, en particulier les roues -pour ne pas qu'elles explosent- et les masques à oxygène. Alderic Madeleine, formateur au Sdis, souligne que "s'il y a nécessité de le déclencher, c'est signe qu'il faut vite partir : les hommes avant tout !".

Nouveauté aussi, il peut projeter de l'eau jusqu'à 65m à une pression de 12 bars tout en roulant, grâce à sa lance téléguidée : "Ça maîtrise tout de suite un début d'incendie", précise le formateur. Tout-terrain, il peut surmonter toutes sortes d'obstacles, malgré ses 26 tonnes. Fabriqué en France par Desautel, il coûte 450 000€, et sera mis en place dès le 1er juillet. Deux prochains engins arriveront dans les prochains mois, et pourront servir toute l'année sur d'autres feux.