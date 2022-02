Saint-Lô : le programme des animations de Noël

Samedi 12 décembre



Une parade sauvage circulera dans les rues saint-loises, un Père-Noël grapheur réalisera des graphitis artistiques et des travaux manuels destinés aux enfants seront mis en place.



Dimanche 13 décembre



Dès 14h30, venez découvrir la parade du Père-Noël en fanfares, un Père-Noël géant dans un véhicule ancien, mais aussi pleins d’autres surprises. A l’issue de cette parade, la ville vous invite à partager un chocolat chaud place de l’Hôtel de Ville. Vous pourrez admirer le spectacle de Superman cracheur de feu et assister à la parade du Père-Noël.



Samedi 19 décembre



Mickey et Minnie danseront dans la rue piétonne et les enfants pourront se faire maquiller aux couleurs de Noël.



Dimanche 20 décembre



L’orchestre Batucada, vous entraînera dans les rues, grâce à sa musique rythmée. Simultanément, se déroulera le spectacle de marionnettes «Félix et Croquette».



Samedi 26 décembre, plus de 500 ballons colorés seront envoyés dans les airs depuis la rue piétonne.



Tout au long de cette période, se tiendra le marché de Noël, place Général de Gaulle et des animations de Noël comme le manège à sensations, le simulateur de vol et les luges de Noël. La voix d’un animateur vous guide et vous donne les bons plans auprès des commerçants. Les commerces seront ouverts les dimanches 13 décembre (de 14h à 19h) et le 20 décembre (de 10h à 19h).



Une tombola de Noël est organisée jusqu'au 30 décembre 2015 à laquelle vous pouvez participer en remplissant un coupon chez votre commerçant. Les présélectionnés auront peut-être la chance de gagner un des 11 lots mis en jeu lors de la soirée de gala le 8 janvier 2016 à la concession Citroën (rue de Torigni) en présence d’Elodie Gossuin.



Plus d'infos sur Saint-Lô Commerces et sur Ville de Saint-Lô



Ecoutez, Lucie Poussier, manager de commerce de centre-ville.

Noël à Saint-Lô Impossible de lire le son.