Caen. "Tu es une sociopathe" : une affaire de harcèlement classée sans suite

Sécurité. Un homme de 69 ans et sa compagne âgée de 66 ans étaient présents au tribunal judiciaire pour des faits de harcèlement moral envers une voisine du 1er janvier 2023 au 3 avril 2024 à Caen.

Publié le 10/11/2025 à 10h02 - Par Martine Dubos
L'affaire jugée au tribunal de Caen le 6 novembre a été classée sans suite. - Nathalie Levergeois

Le 3 avril 2024, une femme vient porter plainte. Elle accuse ses voisins, à Caen, de la harceler depuis le 1er janvier 2023. Elle n'en comprend pas la raison, car à leur arrivée dans l'immeuble tout se passait bien. Mais, ils se sont mis à l'injurier. L'homme lui donnait des coups d'épaule lorsqu'il la croisait, ce qui lui était pénible car elle a un problème de clavicule. Il venait tard devant chez elle et sonnait longuement à la porte. Un jour sa compagne l'a injuriée car elle avait retrouvé des morceaux de mouchoir dans sa boîte aux lettres et l'accusait.

Elle a fini par déménager

Au tribunal de Caen le 6 novembre, elle se montre très affectée. Elle avait peur et n'osait plus sortir de chez elle. Elle est sous antidépresseur et voit un psychologue. Reconnue travailleuse handicapée, elle fait du télétravail. Le 3 avril 2024, elle a eu une violente altercation avec l'homme qui lui dit : "Tu es une névrosée, une sociopathe, ta place n'est pas ici." Elle a fini par déménager il y a quelques mois.

Le couple vient aussi à la barre. La femme explique que le petit chien de la plaignante grattait à sa porte et que cela faisait des dégâts. Elle lui a demandé de surveiller son animal et pense que c'est ce qui est la cause des problèmes. Elle admet lui avoir dit un jour : "Tu es une grande malade, va te faire soigner."

Une voisine vient témoigner en faveur de la victime. "Je n'ai rien entendu et rien vu, mais j'ai toute confiance en ma voisine. Elle s'est confiée à moi à maintes reprises et je suis convaincue qu'elle dit vrai. Elle m'a raconté les injures, les coups d'épaule. Ce couple voisin est toxique." Pour l'avocate de la partie civile, il ne s'agit pas d'une "querelle de clocher". C'est une atteinte à la sécurité de sa cliente qui a besoin d'être reconnue comme victime.

La procureure précise que le dossier avait d'abord été classé sans suite. C'est parole contre parole. Elle préconise la relaxe, ce que demande aussi l'avocat de la défense. Ils seront entendus puisqu'après délibéré, le couple est relaxé.

