Caen. Elle lui envoie un message, il conclut qu'elle veut se marier et la harcèle

Le 24 mars 2023, une femme porte plainte. Elle explique aux policiers qu'elle effectue un service public auprès de l'association Revivre. Elle y rencontre début février un homme de 30 ans originaire d'Afghanistan, qui lui dit faire lui aussi du bénévolat chez Médecins du monde. Elle est intéressée et pour avoir de plus amples renseignements, lui adresse un SMS après avoir trouvé ses coordonnées dans le dossier de Revivre.

Un simple SMS se transforme en demande de mariage ?

Ils échangent des messages pendant quelques jours, mais lui veut une relation durable et plus intime, ce qui n'est pas le cas de la victime. Elle lui écrit sur Messenger pour mettre les choses au clair, mais lui insiste. Il veut la fréquenter et se marier avec elle. Elle finit par bloquer son numéro. Il la retrouve par le biais d'autres réseaux sociaux et demande pourquoi elle l'a bloqué. Il exige une explication et devient de plus en plus insistant.

Il la poursuit à son travail, l'attend à la sortie, la suit. Elle en parle avec son employeur qui le convoque et lui interdit l'accès à l'association. Elle dépose deux autres plaintes. Lui de son côté fait une main courante, disant que c'est elle qui a pris contact en première et que maintenant, il veut une relation amoureuse. Interrogé en novembre 2023, il nie les faits de harcèlement, explique qu'après son premier message, il a conclu qu'elle voulait se marier avec lui et qu'il l'aime.

Il réfute

Lors de son audience au tribunal de Caen le 21 mars 2024, il dira qu'elle l'a manipulé et réfute toutes les accusations. L'avocate de la femme se dit inquiète de la situation. La procureure déplore :"Il ne comprend pas quand on lui résiste". Après délibéré, les faits sont requalifiés en harcèlement de droit commun.

Le prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, interdiction de contact avec la victime. Inéligibilité pendant 2 ans. Il devra faire un stage de prévention contre les violences faites aux femmes et lui verser 500 euros pour préjudice moral.