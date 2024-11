Près du Havre. Déco, sapins, jouets… Chez Emmaüs, Noël se prépare toute l'année

Voilà une façon de renouveler sa décoration de Noël sans trop alléger son portefeuille : un rayon dédié a ouvert ses portes, samedi 16 novembre, au magasin Emmaüs de Cauville-sur-Mer, avant celui, non loin, du Havre, samedi 23 novembre. Un euro les dix boules d'occasion, un euro les cinq guirlandes mais aussi des calendriers de l'Avent, des pères Noël en tout genre, de la décoration de table sans oublier les incontournables pulls de Noël…

Tous ces objets sont issus des dons de particuliers, parfois d'entreprises, et trouvent ainsi une nouvelle vie. Et le rayon de Noël se prépare toute l'année, avec une bénévole dédiée au tri. Une fois triés et testés, pour les objets électroniques comme les guirlandes lumineuses ou villages de Noël, ils sont stockés en attendant leur heure.

Reconstituer les sapins artificiels

Des sapins artificiels sont aussi proposés à la vente. Une sorte de puzzle pour Maurice, l'un des cinquante compagnons hébergés au sein de la communauté Emmaüs de Cauville. "C'est un travail de longue haleine ! Parfois, ces sapins issus de dons ne sont pas entiers… Il faut chercher des pièces, par-ci par-là, pour les reconstituer et arriver à quelque chose de présentable, raconte le compagnon qui vit son quatrième Noël ici, c'est aussi une façon de ne pas gaspiller !"

On trouve aussi des joujoux d'occasion…

La décoration et les jouets seront renouvelés régulièrement jusqu'à Noël.

Pratique. La boutique Emmaüs Cauville est ouverte du mardi au jeudi, de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Ouverture du rayon Noël au Havre, 56 rue d'Iéna, samedi 23 novembre.