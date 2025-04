Le Havre Seine Métropole. Emmaüs Cauville propose une vente de produits pour nos extérieurs

Avec le retour des beaux jours, Emmaüs Cauville ouvre ses portes à une vente spéciale en plein air, du samedi 19 au samedi 26 avril. Ce sera l'occasion pour les visiteurs de trouver tout type d'article pour agrémenter son extérieur ou bricoler. Vous pourrez y retrouver des outils de jardin et de bricolage, des meubles et salons de jardin, des décorations et accessoires ainsi qu'une trentaine de vélos, dont plusieurs vélos électriques.

Un lieu de solidarité

Emmaüs est plus qu'un lieu de vente. C'est aussi un espace d'échange, de solidarité et de convivialité. La buvette colorée par l'artiste havrais Vincent Gibeaux sera ouverte chaque journée de vente.

Pratique. 28 Hameau du Tronquay à Cauville-sur-Mer. Ouverture du mardi au jeudi (14h-17h30) et le samedi (10h-12h30 / 14h-17h30) pendant la vente spéciale. Entrée libre.