Le-Havre. Emmaüs du Havre : vente exceptionnelle de printemps

C'est un des grands rendez-vous de l'année pour la communauté Emmaüs de Cauville-sur-Mer (près du Havre en Seine-Maritime). Elle organise dans ses locaux sa grande vente solidaire de printemps samedi 14 et dimanche 15 avril 2018. Vous retrouverez à la vente des meubles neufs et d'occasion, des bibelots anciens, de la vaisselle, du matériel de jardins, des livres anciens, des jouets, des tableaux, des vélos ou encore de l'électroménager. Des objets mis à la vente qui sont plus rares qu'à l'habitude. La communauté Emmaüs de Cauville-sur-Mer vend toute l'année.

50 compagnons à Cauville-sur-Mer

Elle est composée de 50 compagnons, quatre salariés et une trentaine de bénévoles. Les compagnons sont des travailleurs sociaux. Ils sont nourris et logés en échange de leur travail. Solène Jacob est la co-responsable de la communauté :

En autofinancement

Les ventes pour Emmaüs sont très importantes. La communauté ne vit pas de subvention. Sur la région du Havre, Emmaüs possède trois magasins : rue de la République à Montivilliers (seulement le textile), rue d'Iéna au Havre et à Cauville-sur-Mer (siège de la communauté). À Cauville-sur-Mer, les locaux sont ouverts à la vente les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Vente solidaire de printemps à la communauté Emmaüs de Cauville-sur-Mer – samedi 14 avril 2018 de 10h à 18h et dimanche 15 avril 2018 de 14h30 à 17h30.

