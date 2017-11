Une grande vente Emmaüs ce dimanche au Parc des expositions de Rouen

Le 10e anniversaire de la grande vente Emmaüs a lieu ce dimanche 5 novembre 2017 au Parc des expositions de Rouen (Seine-Maritime). Des centaines de bibelots, vaisselles, meubles et autres appareils électroménagers seront proposés aux visiteurs.

Une grande vente Emmaüs a lieu ce dimanche 5 novembre 2017 au Parc des expositions de Rouen. C'est le 10e anniversaire de cette vente solidaire. À saisir sur plus de 6 000 mètres carrés : bibelots, vaisselle, meubles, électroménager... L'événement rassemble les communautés Emmaüs de Seine-Maritime mais aussi de toute la Normandie, de Bretagne, de région parisienne et de la Somme. En tout 150 compagnons et bénévoles seront mobilisés pour la bonne cause.

Faire vivre la solidarité

"50 % des bénéfices iront à Emmaüs international pour financer des projets à l'étranger comme l'accès à l'eau potable ou le droit à la santé, les 50 % restants seront reversés aux communautés du Havre, de Notre-Dame-de-Bondeville et Saint-Pierre-lès-Elbeuf pour des actions de solidarité locales", explique Jean-Jacques Le Naour, le président de la communauté Emmaüs de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. L'an dernier, la vente avait attiré 7 000 personnes.

Pratique. Dimanche 5 novembre de 9h à 18h. L'entrée au Parc des exposition est à 1 € pour les adultes.

