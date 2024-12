Fêtes. Nos Normands dévoilent leurs sapins les plus fous : inspiration pour un Noël magique

Société. Noël approche à grands pas, et comme chaque année, dès le 1er décembre, on commence à sortir les guirlandes ! En Normandie, on adore cette tradition alors on vous a demandé de nous partager vos sapins les plus fous… Et vous avez été au rendez-vous !