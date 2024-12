[Vidéo] Lillebonne. Ho, ho, ho ! Qui a remporté le casting des pères et mères Noël ?

Qui repasse le costume du père Noël ? Que fait-il si un avion déboule en face du traîneau, la nuit du 24 décembre ? Et que fait-il les 364 autres jours de l'année ? Autant de questions, parfois farfelues, auxquelles ont dû se frotter les candidats du casting de père et mère Noël organisé par la Ville de Lillebonne, mercredi 4 décembre.

"Il s'agit de trouver le duo qui animera le goûter de Noël du CCAS", éclaire la maire Christine Déchamps, boucles d'oreilles sapin et bonnet rouge sur la tête. En réalité, ce casting réalisé en public est avant tout "un prétexte pour passer un bon moment et de mettre les bénéficiaires dans l'ambiance de Noël". Port de la tenue, aisance au micro et évidemment interprétation du "ho, ho, ho"… Les prétendants sont départagés par un jury composé d'une élue, de membres du CCAS ou du conseil municipal des jeunes.

"Mettre des paillettes dans les yeux des gens"

Cinq candidats se sont présentés, cette année, dont trois mères Noël. Pour Rémy Pierre, âgé de seulement 20 ans, c'était une première : "mon grand-père trouvait que je ressemblais à un émoji père Noël, alors il m'a proposé de candidater avec lui", sourit cet animateur jeunesse, qui a convaincu le jury avec un "ho, ho, ho !" clair et précis. Il fera équipe avec Sylvie Hébert, bénévole à l'épicerie solidaire du CCAS. "Je suis fière de moi, c'était un challenge !" se réjouit la nouvelle mère Noël. Pour interpréter son personnage, "il faut être généreuse, aimer les gens, communiquer, aider… Tout cela, j'adore ! Je veux rendre les gens heureux, leur mettre des paillettes dans les yeux !"

Rémy Pierre et Sylvie Hébert sont les lauréats pour ce Noël 2024.