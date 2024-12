[Photos & vidéo] Calvados. Elle possède 226 automates du père Noël : son musée se visite gratuitement ce week-end

Quand arrive le mois de décembre, il se passe quelque chose de magique chez Marie-Christine Peffer. Cette passionnée du père Noël, habitante de Graye-sur-Mer, voue un culte à ce personnage légendaire.

L'esprit de Noël est partout !

En 1999, elle achète deux pères Noël pour décorer "de chaque côté de la cheminée". Depuis, c'est devenu une passion. En 25 ans, elle possède désormais 226 automates à l'effigie du vieux monsieur, et environ 200 statuettes. Pour "admirer les pères Noël toute l'année", Marie-Christine Peffer leur consacre une pièce dans son sous-sol, qu'elle aime visiter. "Ça met du baume au cœur dès le matin", sourit-elle. Les statuettes décorent, elles, la maison tout entière, à l'approche des fêtes uniquement.

Des décorations dans toute la maison. Si Marie-Christine Peffer possède une pièce dédiée, toute sa maison devient décorée quand arrive Noël. On retrouve même des statuettes de père Noël déguisé en marin… Dans les toilettes !

Visite gratuite ce week-end

A l'occasion du week-end prochain, les 7 et 8 décembre, Marie-Christine Peffer, aidée de ses proches, invitent tous les jeunes, ou pas, à venir visiter ce qu'elle appelle son "musée." Avec un programme fourni, entre 14h et 18h. A chaque fois, l'entrée est gratuite. Il y a un stand de crêpes, chocolat chaud et café.

Faute de place, Marie-Christine Peffer concède avoir ralenti la cadence des achats. "J'ai des critères : il faut que ce soient des pères Noël rouge et blanc, automates et musicaux. Je les connais tous par cœur, si je trouve un nouveau modèle, je le remarque aussitôt !"

Les enfants peuvent se prendre en photo sur le traîneau du père Noël… Qui arrive, lui, à 15h30, sous la neige, avec ses lutins et son âne ! Dans la véranda, un petit marché de Noël s'installe, avec quelques créations artisanales. Enfin, une mère Noël de Bretagne conclut la merveilleuse journée par un spectacle, toujours gratuit, de 17h à 18h.

Une passion prenante. Chaque année, Marie-Christine Peffer vérifie les piles de ses automates, les branchements, et fait un grand ménage. "Ça m'a pris toute une journée, concède-t-elle, mais j'adore ouvrir le musée."

Des visiteurs de plus en plus nombreux

C'est la 4e année que Marie-Christine Peffer partage sa passion avec le plus grand nombre. "Ce sera un week-end féerique. J'adore vraiment voir les gens repartir avec des étoiles plein les yeux", s'exclame-t-elle. L'an passé, environ 350 personnes ont poussé les portes de son habitation.

Rendez-vous au musée le samedi 7 et le dimanche 8 décembre de 14h à 18h. C'est au 2 impasse des Hérons à Graye-sur-Mer, dans le Calvados. L'entrée est gratuite.