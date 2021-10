Les cultures urbaines s'invitent à Bayeux

A voir également de 14h à 20h, le "Village de la Glisse". L’occasion de découvrir et de s’initier à une multitude de sports de glisse comme le trampoboard, le skimboard ou encore le BMX et le skateboard.

Dix clichés du concours "Urban Spaces" seront également exposés sur le Village et des stands spécialisés en vêtements et articles de skate et BMX seront proposés, avec :

- Anthony Coulon qui rénove les vieilles planches de skate et les repeint selon ses propres créations. Il exposera et vendra ses modèles à l’occasion de l’événement.

- Down for life, la ligne de vêtements lancée par des riders du Nord-Cotentin, sera également présente : bonnets, tee-shirts, stickers, transats…

En parallèle, des "contests" (duels) et des démonstrations de multiples activités urbaines auront lieu selon un programme bien précis. Une cinquante de "riders" sont attendus pour la partie "contests".

Pratiques : Urban Spaces, samedi 8 septembre 2012, de 14h à 20h. Skate Park de Bayeux, boulevard Eindhoven. Gratuit. + d’infos : service Jeunesse, place aux pommes. Tél. : 02.31.51.60.65 – www.urbanspaces.fr ou page Facebook : urbanspacesbayeux.



Ecoutez Arnaud Tanquerel, Adjoint à la jeunesse et au Sport à la Mairie de Bayeux.