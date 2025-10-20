Cotentin. Une enquête de mobilité pour les trois intercommunalités du nord de la Manche

Une enquête de mobilité sur les trois intercommunalités du Cotentin : le Cotentin, Baie du Cotentin et Côte Ouest Centre Manche, va avoir lieu de novembre 2025 à mars 2026. Cela représente un tiers du territoire départemental, 182 communes et 227 500 habitants. 5 000 personnes tirées au sort vont être sondées pour mieux connaître leurs habitudes de mobilité.

30 à 45 minutes d'entretien

L'enquête est faite par l'entreprise Alyce, soit par téléphone, soit par des entretiens à domicile. La durée est entre 30 et 45 minutes. Les personnes sondées seront prévenues en amont par un courrier et lors des rendez-vous, les sondeurs se représenteront bien. Ils auront un justificatif pour prouver qui ils sont. En cas de doute, il est possible d'appeler au 02 50 79 76 52.

"L'objectif est de savoir qui se déplace, les profils sociodémographiques, pourquoi ils se déplacent, quand ils se déplacent et avec quel moyen de déplacement", explique Arnaud Catherine, le vice-président du Cotentin en charge des mobilités. Une première enquête a eu lieu dans l'agglomération du Cotentin il y a 10 ans. "Ça va nous permettre de savoir si on a progressé et de savoir sur quoi on doit encore travailler dans les années à venir", ajoute-t-il. En 2016, la part du bus était de 4% seulement par exemple.

Trouver des solutions adaptées aux attentes

Pour les deux autres intercommunalités, ces données n'existent pas. "Bien connaître les déplacements pour pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées aux attentes et voir comment nous, à l'échelle de la communauté de communes, on accompagnera ces nouveaux modes de déplacement", estime Anne Hébert, vice-présidente mobilité de Côte Ouest Centre Manche. Cela peut aller de la création de transport en commun, à des actions pour présenter les transports autres que la voiture, pour ouvrir le champ de possible aux habitants. "On est peu habitué à prendre d'autres modes de transport, voire on peut avoir peur de prendre d'autres modes de déplacement. Ce sont des freins qu'il faut lever", appuie-t-elle.

Il s'agit d'un premier travail à trois intercommunalités. Il est important pour les élus car les déplacements ne sont pas uniquement dans les frontières administratives, mais sur des bassins de vie plus large, ici, toute la presqu'île.