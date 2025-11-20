En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Transports en commun. Saint-Lô Agglo fait appel pour l'attribution de Slam Bus

Mobilité. Saint-Lô Agglo a annoncé, lundi 17 novembre, faire appel de la décision du tribunal administratif qui retoque son choix de délégataire de service public pour les transports en commun. Une solution a aussi été trouvée si la procédure dépasse la date du 2 janvier, date de fin de contrat du délégataire actuel.

Publié le 20/11/2025 à 11h27, mis à jour le 20/11/2025 à 11h28 - Par Thibault Lecoq
Saint-Lô Agglo va faire appel de la décision du tribunal administratif de renvoyer l'attribution de la délégation de service public pour les transports en commun. La décision a été annoncée en conseil communautaire lundi 17 novembre. Le tribunal administratif de Caen a renvoyé l'attribution de Slam bus au stade des candidatures, et invalide donc le choix de l'Agglo, qui avait donné le marché aux cars Rouillart.

• A lire aussi. Mobilité. Saint-Lô Agglo retoqué sur son choix d'entreprise pour gérer les transports en commun

Un service appelé à se poursuivre sans changement

Ce processus judiciaire peut être long. Mais le contrat des cars Delcourt, actuel délégataire, se termine le 1er janvier 2026. Il faut donc une solution pour assurer la continuité du service public à partir du 2 janvier. Un accord a été trouvé entre l'Agglo et les cars Delcourt pour organiser cette continuité de service du réseau SLAM bus. "Le service est appelé à se poursuivre sans changement", assure Saint-Lô Agglo. Les élus communistes demandent, eux, une étude pour passer les transports en commun dans une régie publique.

