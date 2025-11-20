Transports en commun. Saint-Lô Agglo fait appel pour l'attribution de Slam Bus

Saint-Lô Agglo va faire appel de la décision du tribunal administratif de renvoyer l'attribution de la délégation de service public pour les transports en commun. La décision a été annoncée en conseil communautaire lundi 17 novembre. Le tribunal administratif de Caen a renvoyé l'attribution de Slam bus au stade des candidatures, et invalide donc le choix de l'Agglo, qui avait donné le marché aux cars Rouillart.

Un service appelé à se poursuivre sans changement

Ce processus judiciaire peut être long. Mais le contrat des cars Delcourt, actuel délégataire, se termine le 1er janvier 2026. Il faut donc une solution pour assurer la continuité du service public à partir du 2 janvier. Un accord a été trouvé entre l'Agglo et les cars Delcourt pour organiser cette continuité de service du réseau SLAM bus. "Le service est appelé à se poursuivre sans changement", assure Saint-Lô Agglo. Les élus communistes demandent, eux, une étude pour passer les transports en commun dans une régie publique.