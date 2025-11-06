En ce moment Je veux ZAZ
Mobilité. Saint-Lô Agglo retoqué sur son choix d'entreprise pour gérer les transports en commun

Mobilité. Le tribunal administratif de Caen a retoqué le choix d'entreprise pour assurer les transports en commun de Saint-Lô Agglo, mardi 4 novembre.

Publié le 06/11/2025 à 09h59 - Par Thibault Lecoq
Saint-Lô Agglo a vu son choix de délégataire pour la gestion des transports en commun retoqué par le tribunal administratif de Caen, mardi 4 novembre.

Saint-Lô Agglo va devoir revoir sa copie pour le choix du prochain délégataire de service public qui assurera la gestion du réseau de transport en commun SLAM. Les élus ont voté pour les cars Rouillart, en remplacement de la société Delcourt, le 22 septembre. Sauf que l'ancien délégataire a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Caen, le 16 octobre dernier.

Une continuité du service à garantir

Finalement, la justice administrative a donné raison à la société Delcourt, mardi 4 novembre. La procédure de changement de délégataire a été annulée par la justice au stade de l'examen des candidatures. Le changement de délégataire doit avoir lieu le 2 janvier 2026. L'Agglomération assure tout mettre en œuvre pour que la continuité de service public soit bien assurée. Le nouveau délégataire doit avoir la gestion des transports en commun pour 7 ans, de 2026 à 2032.

