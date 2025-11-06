Mobilité. Saint-Lô Agglo retoqué sur son choix d'entreprise pour gérer les transports en commun

Saint-Lô Agglo va devoir revoir sa copie pour le choix du prochain délégataire de service public qui assurera la gestion du réseau de transport en commun SLAM. Les élus ont voté pour les cars Rouillart, en remplacement de la société Delcourt, le 22 septembre. Sauf que l'ancien délégataire a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Caen, le 16 octobre dernier.

Une continuité du service à garantir

Finalement, la justice administrative a donné raison à la société Delcourt, mardi 4 novembre. La procédure de changement de délégataire a été annulée par la justice au stade de l'examen des candidatures. Le changement de délégataire doit avoir lieu le 2 janvier 2026. L'Agglomération assure tout mettre en œuvre pour que la continuité de service public soit bien assurée. Le nouveau délégataire doit avoir la gestion des transports en commun pour 7 ans, de 2026 à 2032.