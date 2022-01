Alençon. Première en France face à la pénurie de médecins : l'Orne ouvre StarTech Médecine

Pour faire face à un manque chronique de médecins généralistes, le département de l'Orne innove. Il ouvre lundi 18 mars 2019 à Alençon " StarTech Médecine ", en déchargeant totalement les professionnels de santé des tâches administratives et comptables. Et pour qu'ils consacrent encore davantage de temps médical aux patients, ceux-ci sont accueillis par des infirmières. Autre particularité : des médecins libéraux et des médecins salariés travaillent sur le même site.