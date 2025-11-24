Calvados. Bateau et véhicules épaves, maltraitance animale… 104 infractions relevées sur l'opération Territoires Propres

Ce sont en tout 23 contrôles qui ont été menés dans le Calvados du 17 au 21 novembre dans le cadre de l'opération Territoires Propres. Au total, 104 infractions ont été relevées et 96 véhicules de toutes les natures enlevés.

Une épave d'un navire a même été retrouvée. - Gendarmerie du Calvados

Ce sont les gendarmes du Calvados, accompagnés des services de l'Etat comme l'Urssaf ou la DDPP qui se sont rendus sur place. Parmi les problématiques ciblées : les véhicules hors d'usage, les bateaux épaves, la maltraitance animale ou encore les exploitations non conformes.

"Une convention établie à l'échelle du département entre la Justice, l'Etat et des entreprises privées permet d'organiser la réponse face à ces atteintes à l'environnement et à la santé publique, pour la gestion et l'enlèvement à titre gracieux des véhicules et des déchets", expliquent les forces de l'ordre.

104 infractions ont été relevées. - Gendarmerie du Calvados