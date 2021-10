Bursard. Normandie : deux morts dans une collision entre une voiture et un tracteur

Le terrible choc s'est produit à l'intersection de la D31 et de la D309, sur la commune de Bursard dans l'Orne, samedi 26 août 2017, peu après 19h.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la voiture suivait l'ensemble agricole, un tracteur et une remorque chargée de paille. Elle a percuté de plein fouet la remorque de ce tracteur alors qu'il tournait à gauche pour emprunter la D309. À bord de la voiture, deux passagers, des hommes, sont morts sur le coup. L'un avait 28 ans et habitait l'Eure-et-Loir, l'autre avait 53 ans et habitait les Hauts-de-Seine. Le conducteur de 54 ans, originaire de Cerisé dans l'Orne a, quant à lui été grièvement blessé. Il a dû être désincarcéré par les pompiers avant d'être évacué par l'hélicoptère du SAMU vers le CHU de Caen (Calvados). À bord du tracteur, un jeune homme de 22 ans et sa soeur de 21 ans d'une ferme d'Essay (Orne). Ils sont indemnes mais choqués.

D'importants moyens déployés sur place

Les ambulances des pompiers et du SMUR ont été mobilisées, avec les moyens de désincarcération et les véhicules de prévention des risques d'incendie. Le peloton motorisé de la gendarmerie et des effectifs de la communauté de brigade de Sées (Orne) se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux. Ce sont eux qui sont en charge de l'enquête. Étant donné la gravité du bilan, une équipe de techniciens en investigations criminelles est aussi intervenue. "Il faut pouvoir comprendre clairement les circonstances de l'accident pour que la justice puisse ensuite établir les différentes responsabilités", précise la gendarmerie.

La circulation a été coupée sur la D31 jusqu'en milieu de nuit, le temps de dégager le convoi agricole.

