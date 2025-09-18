En ce moment Coeur maladroit MARINE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Calvados. Un adolescent de 14 ans en garde à vue, interpellé avec un sabre devant un collège

Sécurité. Mardi 16 septembre, un jeune garçon de 14 ans a été interpellé devant le collège Dumont d'Urville à Condé-en-Normandie, en possession d'un sabre avec une lame longue de 30cm.

Publié le 18/09/2025 à 16h49, mis à jour le 18/09/2025 à 16h57 - Par Lilian Fermin
Calvados. Un adolescent de 14 ans en garde à vue, interpellé avec un sabre devant un collège
Le jeune homme de 14 ans a été interpellé en possession d'un sabre de type katana à Condé-en-Normandie. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les forces de l'ordre ont interpellé un adolescent âgé de 14 ans seulement à l'entrée du collège Dumont d'Urville, à Condé-en-Normandie. Les faits ont eu lieu mardi 16 septembre, dans l'après-midi, rapportent nos confrères de La Manche Libre. Le jeune homme était en possession d'un sabre de type katana avec une lame de 30cm, qu'il n'a toutefois pas brandi de façon menaçante.

Un différend l'an passé

D'après les gendarmes, l'adolescent aurait eu un différend l'an passé avec un autre adolescent, et se serait rendu à Condé-en-Normandie venu l'esprit revanchard. Sa famille appartient à la communauté des gens du voyage. Leur adresse permanente est située dans l'Avranchin, dans le sud-Manche. 

Placé en garde à vue, le possesseur du sabre sera convoqué en novembre face à l'ACJM, l'Association d'aide aux victimes, de contrôle judiciaire et de médiation. 

• A lire aussi. Saint-Lois. Ils offraient des bonbons à des enfants depuis leur camionnette : deux hommes interpellés

 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Calvados. Un adolescent de 14 ans en garde à vue, interpellé avec un sabre devant un collège
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple