Calvados. Un adolescent de 14 ans en garde à vue, interpellé avec un sabre devant un collège

Les forces de l'ordre ont interpellé un adolescent âgé de 14 ans seulement à l'entrée du collège Dumont d'Urville, à Condé-en-Normandie. Les faits ont eu lieu mardi 16 septembre, dans l'après-midi, rapportent nos confrères de La Manche Libre. Le jeune homme était en possession d'un sabre de type katana avec une lame de 30cm, qu'il n'a toutefois pas brandi de façon menaçante.

Un différend l'an passé

D'après les gendarmes, l'adolescent aurait eu un différend l'an passé avec un autre adolescent, et se serait rendu à Condé-en-Normandie venu l'esprit revanchard. Sa famille appartient à la communauté des gens du voyage. Leur adresse permanente est située dans l'Avranchin, dans le sud-Manche.

Placé en garde à vue, le possesseur du sabre sera convoqué en novembre face à l'ACJM, l'Association d'aide aux victimes, de contrôle judiciaire et de médiation.

