Sotteville-lès-Rouen. Meeting international d'athlétisme : des stars internationales et des espoirs normands

Le Meeting international de Sotteville-lès-Rouen est un événement incontournable pour les amateurs d'athlétisme. L'an passé, 6 022 personnes se sont réunies au stade Jean-Adret pour y assister. C'est le rendez-vous où les athlètes locaux, nationaux et internationaux se retrouvent pour s'affronter aux 110 m haies, à la perche et dans d'autres disciplines de l'athlétisme avec des épreuves hommes et femmes. De 18 heures à un peu plus de 22 heures, le stade sottevillais sera donc en ébullition.

Une première pour l'athlète rouennaise Léonie Cambours, spécialiste de l'heptathlon

Parmi les athlètes locaux cette année, il y a Léonie Cambours. Agée de 22 ans, elle est spécialisée dans l'heptathlon. "C'est une discipline qu'on réalise sur deux jours. On fait des 100 m haies, du saut en hauteur, du lancer de poids et des 200 m le premier jour et le deuxième, du saut en longueur, du lancer de javelot et des 800 m", indique-t-elle. C'est au stade sottevillais, où elle s'entraîne depuis ses débuts, qu'elle sera confrontée à d'autres champions.

• Lire aussi. Rouen. Léonie Cambours vise les JO

Cette année est un peu particulière pour la jeune femme. "C'est mon premier meeting à Sotteville, je suis alignée sur le 100 m haies et le saut en hauteur, ce ne sont pas mes spécialités", précise-t-elle. Pourtant, cela ne l'empêche pas d'avoir des objectifs. "Je viens surtout faire des réglages, me confronter aux spécialistes même si je n'ai pas leur niveau, ça me permet de voir où j'en suis", confie-t-elle. "C'est aussi une étape pour les championnats de France élite où je ferai de l'heptathlon fin juillet." Par la suite, elle se focalisera sur "les championnats du monde à Budapest mi-août mais pour ça, il faut que je performe aux championnats de France à la fin du mois de juillet".

Les locaux en puissance

Un autre athlète local est aussi attendu pour le Meeting international de Sotteville-lès-Rouen 2023. Il s'agit de Romain Lecoeur, spécialiste du 110 m haies. Originaire de la ville, il connaît lui aussi très bien le stade Jean-Adret au sein duquel il s'est longuement entraîné. Avec sa présence cette année, il espère "reproduire ce que je fais de mieux à l'entraînement et essayer de descendre encore plus le chrono", assure-t-il. "J'ai le record du club en tête qui est de 13,46, j'aimerais bien le baisser dès la première course et après la seconde sera du bonus et on pourra lâcher les chevaux et baisser encore plus le chrono."

"Ma dernière perf c'était 13,57 mais j'étais un peu passé à côté. Là je suis en forme, je suis préparé donc c'est à moi de jouer", lance-t-il. Aujourd'hui, Romain Lecoeur a quitté sa ville natale pour s'entraîner avec "Aurel Monga, finaliste aux JO de Tokyo de 2021. Je l'ai rejoint cette année à Créteil et je m'entraine aussi avec Richard Diawara, un athlète malien qui a déjà fait les championnats du monde. C'est pour ça que les ambitions changent et les chronos descendent", assure le sportif.

Des athlètes de renom seront aussi présents

Parmi les grands athlètes renommés, il y aura aussi le célèbre perchiste Renaud Lavillenie, Hugues Fabrice Zango, athlète burkinabé, double médaillé aux Mondiaux et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo et la discobole Mélina Robert-Michon, vice-championne aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Pratique. Stade Jean-Adre, 31 avenue du 14 Juillet, Sotteville-lès-Rouen