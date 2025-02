5 ans du réseau Nomad. Gagnez un an de voyages en train seulement avec un puzzle !

Le réseau Nomad, c'est un peu le héros des trajets en train en Normandie, et pour ses 5 ans, il n'a pas lésiné sur les surprises. Si vous êtes un vrai fan de train (et qui ne l'est pas ?), vous pouvez participer à un concours qui pourrait bien changer votre quotidien : un an d'abonnement Nomad d'une valeur de 2 800€.

Comment participer ?

Le principe est simple : direction 5ansnomadtrain.fr, un site spécialement créé pour l'occasion, où vous pourrez vous attaquer à un puzzle en ligne. Plus vous allez vite, plus vous avez de chances de gagner. Oui, c'est bien comme dans un jeu vidéo, mais avec une récompense qui vous permet de voyager à volonté pendant un an.

C'est jusqu'à quand ?

L'opération est en cours et se termine le 28 février 2025, donc vous avez encore un peu de temps pour vous frotter à ce puzzle. Mais ne traînez pas trop, un an de voyages gratuits, ça se mérite !

Pourquoi participer ?