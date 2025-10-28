Seine-Maritime. Train en panne : le trafic reprend entre le Havre et Rouen

Mise à jour à 12h : La SNCF indique à la mi-journée que l'incident est terminé. Le trafic reprend progressivement entre le Havre et Rouen. Le train de marchandises en panne n'a pas pu redémarrer de lui-même et une rame de secours a dû venir le chercher depuis le Havre, ce qui a causé des retards et des perturbations importantes tout au long de la matinée. Des cars de substitution ont été mis en place.

Les retards promettent d'être importants sur les rails entre Rouen et Le Havre, mardi 28 octobre.

Un train de marchandises en panne

Un train de marchandises est tombé en panne entre Maromme et Rouen. A 8h08, la SNCF annonce que le trafic des trains est complètement interrompu sur la ligne dans le sens Rouen - Le Havre. Il est aussi "très perturbé" dans l'autre sens.

La circulation reste en revanche possible entre Rouen et Dieppe. La SNCF qui précise déjà que les conditions d'échange et d'annulation des trains ont été allégées sur les trajets concernés.