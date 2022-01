Le Havre. SNCF : une panne d'aiguillage détectée entre le Havre et Rolleville

Attention, si vous prenez le train. Une panne d'aiguillage a été détectée par la SNCF, le vendredi 4 octobre 2019, vers 6h15, entre le Havre et Rolleville (Seine-Maritime). Prévoyez environ 20 minutes de retard pour les trains en direction du Havre. Ces trains seront détournés entre Harfleur et la cité Océane pour contourner l'incident. La circulation entre le Havre et Rouen est également impactée. Retour à la normale prévu vers 9h, le vendredi 4 octobre 2019.