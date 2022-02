Débat public LNPN : trois minutes pour tout dire

Pour rappel, le projet a pour ambition de mettre Paris à 45 minutes de Rouen et 1h15 du Havre d’ici à 2020 (au mieux). Les trains circuleront jusqu’à 250 km/h. Le coût total des travaux est estimé à plus de 10 milliards d’euros. Il faudra bâtir une nouvelle gare à Rouen, très probablement à Saint-Sever. Jusqu’au 3 février 2012, le "débat" public va permettre aux élus, acteurs socio-économiques et "simples" citoyens de donner leur point de vue. Et tous sont logés à la même enseigne : chacun aura trois minutes, pas une de plus, pour s’exprimer.

Pratique. Lancement du débat public sur la ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN), lundi 3 octobre, à 19 h, à la Halle aux Toiles, à Rouen. Plus d’informations sur www.debatpublic-lnpn.org