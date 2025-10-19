Manche. La circulation des trains rétablie après la chute d'un arbre ayant paralysé le trafic SNCF

Selon la SNCF, la circulation des trains a été fortement perturbée samedi 18 octobre en fin de journée à la suite d'une rupture de caténaire entre Valognes et Cherbourg, sur la ligne Cherbourg-Paris. En cause : la chute d'un gros arbre appartenant à un propriétaire privé.

Ce dernier a touché la caténaire sur les deux voies d'après la compagnie ferroviaire qui a dépêché sur place une équipe spécialisée en bucheronnage pour renforcer la dizaine d'agents SNCF Réseau déjà engagés sur le terrain. D'importants moyens ont été mis en place afin d'évacuer l'arbre et entreprendre les premières réparations.

🚦#FlashInfoTraficNomadTrain 21h30



🟠 Chute d'arbre causé par un tiers entrainant une rupture caténaire entre Valognes et Cherbourg, sur la ligne Cherbourg-Paris.



ℹ️ Compte tenu de la taille de l'arbre, des moyens lourds ont dû être engagés pour pouvoir évacuer cet arbre et… https://t.co/5FrgIOBF4H pic.twitter.com/ec4GybIAUB — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 18, 2025

Le travail a été long. L'opération s'est poursuivie toute la nuit pour un retour à la normale vers 6h du matin, dimanche 19 octobre. La SNCF invite les voyageurs impactés à demander un dédommagement avec la Garantie Voyageur.