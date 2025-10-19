En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Manche. La circulation des trains rétablie après la chute d'un arbre ayant paralysé le trafic SNCF

Mobilité. Une rupture de caténaire, provoquée par la chute d'un arbre entre Valognes et Cherbourg, a paralysé le trafic SNCF, samedi 18 octobre, sur la ligne Cherbourg-Paris. La SCNF a travaillé toute la nuit pour assurer la reprise normale de la circulation, dimanche 19 octobre.

Publié le 19/10/2025 à 09h49 - Par Alexandre Leno
Le trafic des trains a repris seulement le lendemain, dimanche 19 octobre. 

Selon la SNCF, la circulation des trains a été fortement perturbée samedi 18 octobre en fin de journée à la suite d'une rupture de caténaire entre Valognes et Cherbourg, sur la ligne Cherbourg-Paris. En cause : la chute d'un gros arbre appartenant à un propriétaire privé.

• Lire aussi. Transat Café L'Or. Près de 5 000 places de train supplémentaires direction Le Havre

Ce dernier a touché la caténaire sur les deux voies d'après la compagnie ferroviaire qui a dépêché sur place une équipe spécialisée en bucheronnage pour renforcer la dizaine d'agents SNCF Réseau déjà engagés sur le terrain. D'importants moyens ont été mis en place afin d'évacuer l'arbre et entreprendre les premières réparations. 

Le travail a été long. L'opération s'est poursuivie toute la nuit pour un retour à la normale vers 6h du matin, dimanche 19 octobre. La SNCF invite les voyageurs impactés à demander un dédommagement avec la Garantie Voyageur. 

