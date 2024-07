Normandie. Trafic des trains perturbés : trois week-ends de travaux sur la ligne SNCF Caen-Paris

Les Caennais vont devoir faire face à plusieurs jours de perturbations dans leurs trajets ferroviaires vers Paris. La SNCF annonce en effet trois week-ends de perturbations sur la ligne Cherbourg-Caen-Paris Saint-Lazare.

Des travaux de modernisation du réseau de transport ferroviaire en Normandie et en Ile-de-France, appelé projet Eole, sont en cours. La circulation des trains va être modifiée les trois prochains week-ends, soit les 6 et 7, 13 et 14 ainsi que les 20 et 21 avril. Les voyageurs vont donc devoir être un peu plus patients. Les trajets vont être plus longs avec parfois, des correspondances. La SNCF estime à environ 30 minutes de temps de trajet en plus, inclus dans les horaires des billets.

Les travaux vont commencer chaque semaine le samedi à 12h, et se termineront le dimanche après 16h. La SNCF conseille donc de réserver ses billets en dehors de ces horaires, si possible dès le vendredi soir.

La ligne Paris-Rouen-Le Havre sera aussi impactée par ces travaux.