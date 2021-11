Train Paris-Cherbourg : la galère est finie mais les travaux continuent de nuit

Les travaux de cette semaine consistaient en fait à renouveler les voies du Paris-Cherbourg sur 5 km entre Cherbourg et Lison. Un chantier pour lequel Réseau Ferré de France a dépêché de gros moyens. Un chantier qui a aussi largement perturbé le quotidien de milliers d'usagers.



Mais voilà ces travaux étaient clairement nécessaires puisqu'il s'agissait de remplacer les rails, les traverses et le ballast par une voie toute neuve. Et ça, ça change tout! Le niveau de sécurité est optimisé, le confort des voyageurs bien meilleur et les nuisances sonores limitées.



Des avantages qui vont donc apporter un vrai plus. Mais les travaux sont toutefois loin d'être terminés. Dès lundi 30 août, ils reprennent de nuit. Ce qui devrait impacter le trafic du fret et des premiers et derniers trains voyageurs du jour.



Des changements horaires et quelques minutes de retard sont à prévoir puisque les convois ne circuleront qu'à 40 km/h au passage du chantier. De la même manière, des perturbations régulières sont prévues jusqu'à l'achèvement final des travaux le 26 novembre prochain.