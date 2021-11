Paris-Cherbourg : la colère de la CGT

La CGT des cheminots monte au créneau après l'annonce de gros travaux sur la ligne SNCF Paris-Cherbourg. Le syndicat dénonce la suppression des trains pendant le chantier entre Lison et Cherbourg. Les usagers devront prendre le car pendant une semaine (23-27 août) et ce dès lundi 23 août.

On aurait pu faire autrement s'indigne le syndicat qui précise que des travaux nocturnes n'auraient pas provoqué tant de gêne.



