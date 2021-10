SNCF : des retards sur le Caen-Cherbourg

Suite aux actes de malveillance du 23 novembre, la SNCF fait savoir qu'elle a du entreprendre d’importants travaux et modifier les conditions de transport.

Dans les prochains jours, il y aura des retards pouvant atteindre 30 minutes entre Cherbourg et Caen et 40 minutes entre Cherbourg et Paris.

Les travaux sur les installations de sécurité dégradées vont se poursuivre ce week-end et le retour à la normale est prévu pour le premier train du mercredi 30 novembre.

Par ailleurs, la SNCF est contraint de modifier les circulations du vendredi 25 novembre :

- le train 852201 au départ de Caen à 5h59 sera remplacé par un autocar entre Lison et Cherbourg

- le train 852104 Cherbourg-Lisieux (départ 7h24) est supprimé entre Cherbourg et Lison et la SNCF invite ses voyageurs à prendre le train 3302 au départ de Cherbourg.